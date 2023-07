BETABLOCK ET NOFLIPE – CONCERTS Espace Alexandre Gautier Loireauxence, 16 septembre 2023, Loireauxence.

Loireauxence,Loire-Atlantique

Betablock, c’est du rockadébile. Le quintet annonce la couleur. Une musique 0% prise de tête, 100% spontanée, une mise en scène tout aussi déjantée. Noflipe, quant à lui, est venu pour casser les barrières esthétiques en envoyant du gros son… Gratuit..

2023-09-16

Espace Alexandre Gautier Rue du Patronage

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Betablock is rockadabble. The quintet sets the tone. Their music is 0% head-scratching, 100% spontaneous, and their staging is just as crazy. As for Noflipe, they’ve come to break down aesthetic barriers with their big sound… Free of charge.

Betablock es rockadabble. El quinteto marca la pauta. Su música es 0% rompecabezas, 100% espontánea, y su puesta en escena es igual de alocada. En cuanto a Noflipe, vienen a romper barreras estéticas con su gran sonido… Gratis.

Betablock, das ist Rockmusik. Das Quintett kündigt die Farbe an. Die Musik ist zu 0% kopflastig, 100% spontan und die Inszenierung ebenso verrückt. Noflipe hingegen ist gekommen, um ästhetische Barrieren zu durchbrechen, indem er fetten Sound abfeuert… Kostenlos.

