ECHOA Espace Albert Camus Maurepas, 5 avril 2024, Maurepas.

ECHOA Vendredi 5 avril 2024, 20h30 Espace Albert Camus Tarif plein: 12€ / Tarif réduit: 9€ / Tarif Pass: 7€

Cie Arcosm

Tendre un arc entre corps et son pour dépasser la cohabitation classique des musiciens et des danseurs.

Dans cette volonté d’un espace commun subtil, ils posent sur le plateau deux structures de percussions, avec et autour desquelles la construction de la pièce va s’accrocher.

Sans pour autant échanger leurs rôles, ils vont fouiller leurs gestes, s’approprier les rythmes des uns et des autres pour faire jaillir un sens inédit.

Comment un percussionniste danse-t-il ?

Comment sonne un corps de danseur ?

Dès 6 ans

Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 66 55 10 https://www.facebook.com/espacealbertcamusmaurepas [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3075 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:00:00+02:00

Théâtre jeune public