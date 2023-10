Conférence Espace Albert Camus Maurepas Catégories d’Évènement: Maurepas

Yvelines Conférence Espace Albert Camus Maurepas, 4 avril 2024, Maurepas. Conférence Jeudi 4 avril 2024, 14h00 Espace Albert Camus Entrée libre Conférence proposée par le Maurepas-Club de la ville de Maurepas

La Villette; un abattoir, un parc

De Mme Anne-Marie Nicolas

Métamorphose d’un site industrie, présentation et diaporama musical. Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 66 55 10 https://www.facebook.com/espacealbertcamusmaurepas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-04T14:00:00+02:00 – 2024-04-04T15:00:00+02:00

