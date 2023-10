Conférence Espace Albert Camus Maurepas Catégories d’Évènement: Maurepas

Conférence Jeudi 7 mars 2024, 14h00 Espace Albert Camus Entrée libre Conférence proposée par le Maurepas-Club de la ville de Maurepas

L’île de Pâques

De M. Gaël de Graverol

Que pouvaient être les motivations de cette population si démunie en ressources naturelles et en moyens techniques, à ériger de tels colosses de pierre ? Pourquoi cette pratique artistique prit-elle peu avant l'entrée dans l'histoire de Rapa Nui ? Autant de questions qui nous conduiront à envisager la généalogie de la colonisation de l'île de Pascuans, leur religion, leur stratification sociale et leur culture.

