JOACHIM HORSLEY Espace Albert Camus Maurepas, 1 mars 2024, Maurepas.

JOACHIM HORSLEY Vendredi 1 mars 2024, 20h30 Espace Albert Camus Tarif plein: 18€ / Tarif réduit: 12€ / Tarif Pass: 10€

Avec 10 millions de vues sur le web pour son phénoménal « Beethoven in Havana », le talentueux pianiste hors-normes a su produire un subtil mélange entre la puissance du classique et l’authenticité de la rumba cubaine. Faire danser les mélodies de Mozart, Beethoven ou Chopin sur des airs afro-caribéens, voilà le pari ambitieux qu’a relevé Joachim Horsley, pianiste américain virtuose et compositeur de musique de film.

« Une relecture supra swingueuse avec basse et congas, percussions africaines et sonnailles latines. Aguicheur ? Terriblement. » (Télérama)

Joachim HORSLEY (Piano)

Damian NUEVA CORTES (Basse / Contrebasse)

Natascha ROGERS (Percussions)

Thomas BELLON (Batterie / Percussions)

Pedro BARRIOS (Percussions / Guitare)

Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 66 55 10 https://www.facebook.com/espacealbertcamusmaurepas [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3076 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

2024-03-01T20:30:00+01:00 – 2024-03-01T22:00:00+01:00

Musique classique revisitée