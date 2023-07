THOMAS VDB Espace Albert Camus Maurepas, 2 février 2024, Maurepas.

THOMAS VDB Vendredi 2 février 2024, 20h30 Espace Albert Camus Tarif unique: 33€

Le mot de Thomas VDB.

«J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais « On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite ! ».

Aujourd’hui, je regarde les infos et… »

« Un spectacle déculpabilisant à souhait, bourré d’humour potache et absurde, dans lequel il égrène avec son irrésistible bonhomie ses propres contradictions face à l’urgence climatique. » (Télérama)

« VDB commence par un jingle et une danse, avant de faire plier la salle de rire. » (Causette)

« Une heure vingt devant un public hilare. » (Le Monde)

Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-02T20:30:00+01:00 – 2024-02-02T22:00:00+01:00

Seul en scène humour