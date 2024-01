La Nuit des Conservatoires à Maurepas Espace Albert Camus Maurepas, vendredi 26 janvier 2024.

La Nuit des Conservatoires à Maurepas Vendredi 26 janvier, la Nuit des Conservatoires vous attend à l’Espace Albert Camus et au Café de la plage !

Vous pourrez circuler autour des ensembles ou assister à des moments musicaux (piano libre) Vendredi 26 janvier, 18h30 Espace Albert Camus

Cette année nous vous proposons une série de concerts et d’interventions musicales au café de la plage et à la salle Albert Camus.

Vous pourrez, notamment, circuler autour des ensembles ou assister à des moments musicaux inopinés (piano libre).

Venez expérimenter ces nouveaux dispositifs scéniques !

La Nuit des Conservatoires

À l’Espace Albert Camus

De 18h30 à 19h00 : Dans le hall de l’Espace A. Camus, piano en libre accès pour le public

De 19h00 à 19h30 : Intermède musical dans le hall de l’Espace A. Camus avec la participation des élèves de l’Harmonie junior

De 19h30 à 20h00 : Dans le hall de l’Espace A. Camus, piano en libre accès pour le public

De 20h00 à 20h30 : Intermède musical dans le hall de l’Espace A. Camus avec la participation des élèves de l’orchestre junior

De 20h30 à 22h00 : Concert des élèves du Conservatoire à l’Espace A. Camus (ensemble de guitares, ensemble d’accordéons et violons, ensemble de clarinette, ensembles vocaux, djembés et musiques actuelles)

De 22h00 à 22h30: Intermède musical dans le hall de l’Espace A. Camus avec la participation de la classe de chant

De 22h30 à minuit : Concert des élèves du Conservatoire à l’Espace A. Camus (orchestre à cordes et l’harmonie)

Au Café de la plage « grande salle »

De 18h30 à 20h00 : « Scène ouverte » par les élèves du Conservatoire (les différentes classes d’instruments et le théâtre)

Au Café de la plage « salle de Jazz »

De 20h30 à 22h30 : « concert de piano » par les élèves du Conservatoire (classes de piano)

Dans le cadre de la nuit des Conservatoires, des professeurs de musique interviendront également auprès des enfants des crèches en offrant des moments musicaux.

INFORMATIONS PRATIQUES

A partir de 18h30

– L’entrée est libre dans la limite des places disponibles

– Bar et petite restauration sur place sur place durant la soirée à l’Espace Albert Camus

Espace Albert Camus – 4 rue de la Beauce – 78310 Maurepas

Café de la plage – rond-point Jean Moulin – 78310 Maurepas

01 30 66 55 00

