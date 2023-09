Conférence Espace Albert Camus Maurepas, 7 décembre 2023, Maurepas.

Le Paris souterrain

De M. Serge Nemirrovski

Le sous-sol de Paris doit se débrouiller pour entasser un grand nombre d’activités nécessaires au fonctionnement de la capital . Ce sous-sol a énormément servi de carrières de pierre, afin de construire la ville au-dessus. Certaines carrières peuvent se visiter, celle des Capucins sous l’hôpital Cochin . Le musée du vin se situe dans d’anciennes carrières de Passy transformées en cellier. Les Catacombes, sont aussi d’anciennes carrières. A la fin du XVIIIe siècle, on décidera de fermer tous les cimetières intramuros de Paris. Ils devinrent le plus grand ossuaire au Monde, aménagés d’une manière très spectaculaire. Au XXe siècle, la peur des guerres entraîna la création d’abris de défense passive…

Il y a ainsi tant de choses à voir sous terre que peut-être vous n’aurez plus envie de remonter !

