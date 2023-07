UN PETIT BOUT DE TOUT Espace Albert Camus Maurepas, 2 décembre 2023, Maurepas.

UN PETIT BOUT DE TOUT Samedi 2 décembre, 17h30 Espace Albert Camus Tarif Plein: 12€ / Tarif réduit: 9€ / Tarif Pass: 7€

Cie Courte Échelle

Dès 5 ans

Et si Blanche Neige n’aimait pas les pommes …

Et si le Prince Charmant était en retard…

Et si le Petit Poucet devenait peureux …

Le jour où le Petit Chaperon Rouge décide de changer son histoire, ce sont tous les contes traditionnels qui s’en trouvent chamboulés et tourneboulés.

Qu’adviendra-t-il du Grand Livre des Contes et du CONTEUR qui en est son gardien ? Retrouveront-ils le fil de leur histoire ?

« La Courte Échelle est une compagnie qui sort des entiers battus et fait hurler de rire. » La Montagne

« Cette comédie marionnettique où tout dérape est tout autant appréciée des adultes qui ont gardés leur âme d’enfant. Il suffit d’un peu d’imagination pour entrer dans cette espèce de jardin extraordinaire de la Courte Échelle pour une visite d’une petite heure qui passe trop vite. » L’Est Républicain

Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 66 55 10 https://www.facebook.com/espacealbertcamusmaurepas [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3082 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:30:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

Contes marionnnettes