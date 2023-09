Conférence Espace Albert Camus Maurepas Catégories d’Évènement: Maurepas

Conférence Jeudi 5 octobre, 14h00 Espace Albert Camus Entrée libre Conférence proposée par le Maurepas-Club de la ville de Maurepas

Palerme, un carrefour de civilisation

De M. Lionel Cariou de Kerys

Entre Orient et Occident … Palerme, capitale régionale de la Sicile, est une ville qui mérite d’être explorée. Peu de villes au monde possède une telle richesse artistique marquée par autant de civilisations : phénicienne, romaine, byzantine, arabe, normande et espagnole. Cette diversité culturelle, dont Palerme s’est imprégnée depuis 3000 ans, a marqué profondément son exceptionnel patrimoine, que la conférence vous invite à découvrir en détail ! Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 66 55 10 https://www.facebook.com/espacealbertcamusmaurepas Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T15:00:00+02:00

2023-10-05T14:00:00+02:00 – 2023-10-05T15:00:00+02:00

