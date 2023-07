CONCERT METAL Espace Albert Camus Maurepas, 30 septembre 2023, Maurepas.

CONCERT METAL Samedi 30 septembre, 20h30 Espace Albert Camus Tarif plein: 24€ / Tarif réduit: 20€ / Tarif Pass: 17€

Concert debout

Bar sur place

Klone, connu pour ses sonorités de guitare sombres et ses paysages sonores épiques, s’est construit une base de fans internationale, grâce aux éloges de la presse musicale et à d’excellents concerts à travers l’Europe, l’Australie et les États-Unis. Le groupe vient de sortir son nouvel album « Meanwhile » en février 2023.

BLACK BOMB.A est depuis 23 ans le seul représentant en France du style crossover, musique mêlant la rébellion du punk, l’énergie du hardcore et la puissance du thrash. Avec à son actif 7 albums, Black Bomb.A, c’est aussi plus de 1000 concerts (dont deux prestations au Hellfest en 2012 et 2018). Une véritable expérience live tant le prodigieux échange d’énergie entre BBA et son public est monstrueusement communicatif.

En ouverture de soirée : le groupe HRAMN, entre post-rock, metal alternatif et ambiances atmosphériques, révèle ses morceaux en prenant le temps de développer son propos tout au long de grandes plages instrumentales alternant la saturation et le contemplatif. L’odyssée commence ici.

Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France 01 30 66 55 10 https://www.facebook.com/espacealbertcamusmaurepas [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3074 »}]

