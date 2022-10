ANTOINE DULERY Espace Albert Camus, 7 avril 2023, MAUREPAS.

Antoine Duléry est en soirée avec des amis comédiens et bien qu’il répète toutes les cinq minutes qu’il doit partir, il n’y arrive pas. Car partir, c’est quitter le public, et surtout c’est oublier les siens. Et Antoine Duléry n’oublie pas et ne veut pas oublier. Il se souvient de ses pères majestueux : les grands acteurs du passé mais aussi de ses complices d’aujourd’hui.

Devenant et imitant tour à tour, Belmondo, Serrault, Lucchini ou Johnny, Antoine Duléry passe d’un personnage à l’autre, du Théâtre au Cinéma : Delon croise De Niro, Lucchini poétise avec Jouvet, Galabru dialogue avec Serrault…

Un souvenir entraîne une anecdote et, de digressions en bons mots, Antoine Duléry fait se croiser et se confondre réel et imaginaire avec une grande virtuosité et dans un rythme fou. Au gré de ces rencontres improbables naissent des situations jubilatoires, empruntes de tendresse et d’admiration.

