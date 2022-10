PRELUDE EN BLEU MAJEUR Espace Albert Camus, 8 mars 2023, MAUREPAS.

PRELUDE EN BLEU MAJEUR Mercredi 8 mars 2023, 17h30 Espace Albert Camus

PRELUDE EN BLEU MAJEUR Cie CHOC TRIO

Espace Albert Camus 4 RUE DE LA BEAUCE MAUREPAS

Cie CHOC TRIO

Spectacle jeune public dès 5 ans

Théâtre gestuel, visuel et musical

Échappée burlesque aux couleurs de Kandinsky

Monsieur Maurice est enfermé dans un quotidien en noir et blanc, un environnement sonore et visuel monotone et mécanisé. Apparaissent soudain des événements qui semblent s’être échappés d’un mystérieux tableau.

Prélude en bleu majeur projette Monsieur Maurice dans le monde vertigineux de la peinture abstraite de Vassily Kandinsky. Entre mime et arts visuels, elle confronte le monde décalé et burlesque de Monsieur Maurice et l’univers graphique du maître des formes et des couleurs.

Une lecture originale de l’œuvre de Kandinsky dans un langage scénique propre au théâtre gestuel, visuel et musical.

