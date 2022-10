ROD TAYLOR ET POSITIVE ROOTS BAND Espace Albert Camus MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

ROD TAYLOR ET POSITIVE ROOTS BAND Espace Albert Camus, 17 février 2023, MAUREPAS. ROD TAYLOR ET POSITIVE ROOTS BAND Vendredi 17 février 2023, 20h30 Espace Albert Camus

A partir de 9,00€

ROD TAYLOR ET POSITIVE ROOTS BAND Musique reggae Espace Albert Camus 4 RUE DE LA BEAUCE MAUREPAS Musique reggae Concert debout Salle le Café de la Plage Rond-point Jean Moulin Légende du reggae, Rod Taylor a partagé de nombreuses scènes avec des artistes de renom comme Jimmy Cliff, Manu Chao, Babylon Circus, Alpha Blondy, Tryo, Sensemilia, Max Roméo ou encore les Ogres de Barback. Pour son retour très attendu en Europe, celui qui grandi avec des mythes comme Bob Marley et a enregistré pour Ossie Hibbert, Bertram Brown ou autre Mickey Dread réchauffera le public maurepasien avec un concert exceptionnel à l’occasion de ses 50 ans de carrière. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-17T20:30:00+01:00

2023-02-17T22:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: Maurepas Autres Lieu Espace Albert Camus Adresse 4 RUE DE LA BEAUCE Ville MAUREPAS lieuville Espace Albert Camus MAUREPAS

Espace Albert Camus MAUREPAS https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maurepas/

ROD TAYLOR ET POSITIVE ROOTS BAND Espace Albert Camus 2023-02-17 was last modified: by ROD TAYLOR ET POSITIVE ROOTS BAND Espace Albert Camus Espace Albert Camus 17 février 2023 Espace Albert Camus Maurepas Maurepas

MAUREPAS