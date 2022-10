LE MONTESPAN Espace Albert Camus MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

LE MONTESPAN Theatre Espace Albert Camus 4 RUE DE LA BEAUCE MAUREPAS Theatre De Jean Teulé, Adaptation Salomé Villiers Mise en scène Etienne Launay Avec Michaël Hirsch, Simon Larvaron, Salomé Villiers En 1663, Louis-Henri de Pardaillan, marquis de Montespan, et la charmante Françoise de Rochechouart tombent fous d’amour et se marient. Les dettes s’accumulent et le Marquis doit absolument s’attirer les bonnes grâces du Roi-Soleil. Louis-Henri part donc en guerre pour Louis XIV, et se réjouit durant son absence que Françoise soit introduite à la cour auprès de la Reine. Mais c’est sans compter sur les appétits du roi pour sa tendre épouse. La nouvelle favorite ! Prêt à tout pour récupérer celle « qu’on n’aime qu’une fois dans une vie », il déclare une guerre sans relâche contre le monarque, allant même jusqu’à orner son carrosse de cornes gigantesques… Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

