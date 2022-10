TOUR D ORCHESTRE A BICYCLETTE Espace Albert Camus MAUREPAS Catégorie d’évènement: Maurepas

TOUR D ORCHESTRE A BICYCLETTE ORCHESTRE REGIONAL DE NORMANDIE Espace Albert Camus 4 RUE DE LA BEAUCE MAUREPAS ORCHESTRE REGIONAL DE NORMANDIE Dylan Corlay, direction musicale et arrangements Un orchestre et son chef, duo détonant et dénotant, s’élancent sur la piste pour composer un concert-spectacle pétillant… La magie surprend, les balles s’envolent et les claquettes swinguent – ou comment métamorphoser un concert classique en un véritable show orchestral ! Si l’orchestre déraille et que le pilote perd les pédales, ce sera toujours dans le but de surprendre et d’entraîner le public dans un tourbillon de rires et de rêves. Un spectacle universel qui se passe des mots : musique, danse, magie et jonglage suffisent, à eux seuls, pour communiquer. Ce concept artistique offre une place de choix au public qui sera, non seulement, invité à participer ponctuellement, au long du concert, mais également à venir pédaler aux côtés du chef qui se rend, à vélo, sur chacun des lieux de concert. Tricycle, draisienne, grand vélo : tous les formats sont les bienvenus pour cette virée qui peut se partager en famille ! Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

