GAIL – BOHEMIAN HARMONY ESPACE ALBERT CAMUS Bron, vendredi 3 mai 2024.

GailHabitué à interpréter les répertoires des plus grands groupes de musique, les artistes de Gail s’attaque à Queen, groupe de rock britannique emblématique des années 1970, en invitant l’orchestre brondillant La Glaneuse à partager la scène pour une représentation unique.Passionnés par la musique britannique, les quatre musiciens du groupe de rock Gail se confrontent à une icône du rock anglais en reprenant les musiques incontournables de Queen avec inventivité et modernité. Pour faire revivre les plus belles chansons du célèbre groupe, mais aussi quelques sons moins connus, ils retrouvent sur scène La Glaneuse – orchestre qui fait la fierté de la Ville de Bron – pour proposer un concert harmonique qui rassemble plus de 60 musiciens sur scène. Une belle occasion pour eux de faire (re)découvrir au public l’œuvre de Queen et de réunir des musiciens amateurs de toute génération pour proposer une association artistique inédite.

Tarif : 16.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE ALBERT CAMUS 1 RUE MARYSE BASTIE 69500 Bron 69