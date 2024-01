ZACK & STAN ESPACE ALBERT CAMUS Bron, mardi 30 avril 2024.

Le spectacle de Zack & Stan, prévu initialement le 16 février 2024 est reporté au mardi 30 avril 2024 à 20h30.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 15/03/24.Zack & StanSuite à leurs passages remarqués à la télévision française et américaine, ainsi qu’à leur succès au Festival d’Avignon, Zack et Stan sont de retour sur scène avec leur nouveau spectacle, articulant malicieusement leurs talents de magiciens à leur humour grinçant.Véritables ovnis de la magie, offrant à chacune de leurs apparitions sur les plateaux télévisés des sensations fortes avec leurs tours de magies tous plus extravagants les uns que les autres, les deux compères se lancent dans la création d’un spectacle, pour prolonger cette confrontation avec le public qu’ils aiment tant. Instaurant un suspens à couper le souffle, Zack et Stan utilisent des objets coupants et autres ustensiles improbables dans une succession de tours de magie spectaculaires, mêlant illusion, mentalisme et interactions avec les spectateurs. Une pièce aussi drôle que bluffante, sublimée par leur complicité à toute épreuve. À partager en famille !

Tarif : 23.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:30

ESPACE ALBERT CAMUS 1 RUE MARYSE BASTIE 69500 Bron 69