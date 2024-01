CAROLINE VIGNEAUX ESPACE ALBERT CAMUS Bron, jeudi 4 avril 2024.

Caroline VigneauxAprès le succès de son dernier spectacle Croque la Pomme ayant rassemblé plus de 500 000 spectateurs à travers toute la France, Caroline Vigneaux revient sur scène avec un nouveau one-woman show déjanté, dans lequel elle a juré de dire la vérité, toute la vérité et pas que la vérité .Ancienne avocate, Caroline Vigneaux se révèle au grand public en 2011 grâce à ses interventions remarquées en tant que chroniqueuse dans l’émission À la bonne heure de Stéphane Bern sur RTL, puis dans l’émission On n’demande qu’à en rire de Laurent Ruquier sur France 2. Pour ce nouveau seule-en-scène qu’elle a intitulé In Vigneaux Veritas, elle continue d’explorer les thèmes qui lui tiennent à coeur en composant des personnages nés de ses rencontres mais aussi de ses angoisses. Usant de sa plume acérée et originale, celle qui est aussi actrice dans différents films, dépeint avec justesse et impertinence le monde qui l’entoure, n’hésitant pas à aborder tous les sujets dans un spectacle aussi délirant que jubilatoire !

Tarif : 23.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE ALBERT CAMUS 1 RUE MARYSE BASTIE 69500 Bron 69