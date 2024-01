MACHINE DE CIRQUE – LA GALERIE ESPACE ALBERT CAMUS Bron, vendredi 15 mars 2024.

Machine de CirqueMultipliant les pièces à succès, la compagnie québécoise Machine de Cirque envahit l’espace d’un musée avec La Galerie, brocardant avec malice l’univers de l’art moderne. Sur scène, ces artistes virtuoses s’emparent d’une exposition monochrome pour la transformer, dans un élan créatif, en une vive explosion de couleurs.Repoussant l’aspect froid et solennel de l’institution muséale, sept acrobates disjonctés et une musicienne électrisante s’approprient une œuvre, tristement terne et guidée, pour en faire leur terrain de jeu. Se moquant allègrement des conventions, ces personnages loufoques explorent l’envers du décor avec des prouesses vertigineuses, entre acrobaties au sol, figures de main à main et autres surprenants portés. Avec beaucoup d’autodérision et de poésie, la compagnie Machine de cirque propose une satire tout aussi humoristique qu’impressionnante des conventions du monde des musées. Une magnifique une ode à la créativité !

Tarif : 23.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-03-15 à 20:30

ESPACE ALBERT CAMUS 1 RUE MARYSE BASTIE 69500 Bron 69