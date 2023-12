DANIEL AUTEUIL ESPACE ALBERT CAMUS Bron, 6 février 2024, Bron.

Daniel AuteuilAprès le succès de son premier album Déjeuner en l’air, l’incontournable acteur français repart en tournée sur les routes de France, à la rencontre de son public, pour présenter son nouveau spectacle musical, dans lequel il confirme tout son talent pour la musique.Avec la complicité de Gaëtan Roussel, légendaire chanteur de Louise Attaque, Daniel Auteuil a écrit et composé son deuxième album intitulé Si tu as peur, n’aies pas peur (de l’amour). Accompagnée par quatre musiciens, sa voix si singulière se décline en dix chansons intimes et poétiques. Abordant des sujets personnels – notamment la filiation, un thème qui traverse tout l’album – il s’adresse directement à son propre fils dans ce tendre voyage musical. Avec ce nouvel opus aussi singulier que touchant, l’homme de scène se livre comme jamais, alternant les sons pop et rock avec des accents reggae, rumba et folk !

Tarif : 23.00 – 31.20 euros.

Début : 2024-02-06 à 20:30

Réservez votre billet ici

ESPACE ALBERT CAMUS 1 RUE MARYSE BASTIE 69500 Bron