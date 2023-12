LES FRERES COLLE – DRUM BROTHERS ESPACE ALBERT CAMUS Bron, 26 janvier 2024, Bron.

Les Frères ColleHumour et musique ne font qu’un pour Les Frères Colle. Finalistes de l’émission La France a un incroyable talent en 2021, ce trio décapant et virtuose – qui tambourine depuis toujours – propose une performance de jonglerie musicale virevoltante et jubilatoire.Pratiquant depuis le plus jeune âge plusieurs instruments tels que la cornemuse, la guitare ou les percussions, l’idée du trio des Frères Colle naît naturellement dans leur esprit. Mais ces trois frangins veulent aller au-delà du spectacle musical, en mêlant les genres et les disciplines dans une succession de tableaux plus surprenants les uns que les autres. Enchaînant les prouesses techniques à un rythme effréné – tour à tour acrobates, magiciens, jongleurs et clowns – ce trio hilarant et insolite embarque les spectateurs dans un univers fabuleux dans lequel les objets voltigent et servent d’instruments de musique. Dans ce spectacle familial et décalé, Les Frères Colle sont bluffants de talent et de maîtrise. Un voyage musical et visuel qui réserve bien des surprises !

Tarif : 16.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

ESPACE ALBERT CAMUS 1 RUE MARYSE BASTIE 69500 Bron