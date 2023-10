ALELA DIANE ESPACE ALBERT CAMUS Bron, 23 novembre 2023, Bron.

ALELA DIANE ESPACE ALBERT CAMUS a lieu à la date du 2023-11-23 à 20:30:00.

Tarif : 23 à 31.2 euros.

Alela DianeChanteuse incontournable de la scène folk aux États-Unis, Alela Diane est de retour avec un sixième album, Looking Glass, dans lequel elle affirme sa voix lumineuse. Un véritable bijou à découvrir sur scène !Saluée par la critique avec son album The Pirate Gospel et enchaînant les concerts à guichets fermés, Alela Diane apporte au folk une certaine élégance et un brin de sensualité. Né dans une période de chaos dans sa vie personnelle – comme dans le monde entier, car Looking Glass est composé en pleine pandémie – ce nouvel opus aborde le thème de prédilection de la chanteuse : le passé, et son influence sur le présent. Avec sa voix chaude et apaisante, elle évoque cette période avec nostalgie tout en apportant une lueur d’espoir, dans un mélange de légèreté et de gravité dont elle seule a le secret. Elle se remémore aussi les joies et les contraintes de la maternité par une écriture douce-amère, portée par des paroles aussi mélancoliques que réconfortantes, et sublimée des arrangements délicats. S’entourant des grands noms de la chanson américaine, Alela Diane se fait avec Looking Glass une place toujours plus importante parmi les plus grands.

Réservez votre billet ici

ESPACE ALBERT CAMUS

1 RUE MARYSE BASTIE Bron 69500

http://www.aleladiane.com/

https://www.youtube.com/user/AlelaDianeWildDivine

https://www.facebook.com/aleladianemusic

https://en.wikipedia.org/wiki/Alela_Diane

Réservez votre billet ici