Ballades de Printemps Espace Albert Camus Ballades de Printemps Espace Albert Camus, 27 mai 2023, . Ballades de Printemps Samedi 27 mai, 20h30 Espace Albert Camus Libre participation Ballades de Printemps Du Baroque à nos jours Les Choeurs de la Pleiade, sous la direction de leur chef Stéphane Ung, vous proposent un ensemble d’oeuvres courtes, célébrant la beauté de la terre au printemps. De la France à l’irlande, en passant par l’Allemagne, la Norvège… Un concert mêlant des compositeurs peu connus (Ola Gjeilo, Karl Strommen, Zoborovski, Caccini…) à des géants, Fauré, Bach, Mendelssohn… Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce, 78310, Maurepas [{« type »: « link », « value »: « https://pleiade.asso.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T20:30:00+02:00 – 2023-05-27T21:00:00+02:00

