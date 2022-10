QUATUOR LUDWIG Espace Albert Camus

QUATUOR LUDWIG
Samedi 19 novembre, 20h30
Espace Albert Camus

Musique classique Espace Albert Camus 4 Rue De La Beauce, 78310, Maurepas Fondé en 1985 et reconnu comme l’un des meilleurs quatuors de sa génération, le Quatuor Ludwig a su s’imposer grâce à sa palette sonore infiniment poétique, la connivence et la complicité qui les caractérisent ainsi qu’une connaissance du répertoire permettant au public de découvrir des détails jusque-là insoupçonnés. Le Quatuor Ludwig s’est formé auprès des plus grands maîtres. En France et en Allemagne auprès des quatuors Berg, Amadeus et Lasalle ainsi que du chef d’orchestre Sergiu Celibidache; aux Etats-Unis auprès des quatuors de Tokyo et Kolish. Pour leur grande contribution à la vie musicale française et internationale les deux membres fondateurs du Quatuor Ludwig ont été nommés Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Programme : Beethoven et les Ludwig HAYDN // Quatuor opus 76 n°4 BEETHOVEN // 11ème quatuor opus 95 BEETHOVEN // 7ème quatuor opus 130

