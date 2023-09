Visite de l’Espace Alain-Poher Espace Alain Poher Ablon-sur-Seine, 17 septembre 2023, Ablon-sur-Seine.

Visite de l’Espace Alain-Poher Dimanche 17 septembre, 14h00, 16h00 Espace Alain Poher Entrée libre, par petits groupes

Vous êtes invités à découvrir la salle de projection de la salle Chaplin, les coulisses et les loges des artistes et le chantier de rénovation de la verrière de l’Espace Alain-Poher, son architecture et sa genèse.

Espace Alain Poher 7 avenue Auguste Duru 94480 Ablon-sur-Seine Ablon-sur-Seine 94480 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 97 53 11 http://www.ablon-sur-seine.fr Médiathèque Jacques-Prévert, espace de lecture

Salles d’activités et de réunions,

Salle de spectacle et de cinéma,

Forum pour les expositions, mini-concerts, réunions publiques,

Espace convivial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Service communication d’Ablon-sur-Seine