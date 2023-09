Parcours City escape-game Espace Alain Poher Ablon-sur-Seine, 16 septembre 2023, Ablon-sur-Seine.

Parcours City escape-game Samedi 16 septembre, 15h00 Espace Alain Poher gratuit sans réservation

C’est un parcours ludique basé sur le principe d’un jeu de questions réponses. Vous pourrez aussi bien suivre le parcours sur votre smartphone ou à l’aide d’un support imprimé. Ce parcours Escape s’adresse à tous les Ablonais qui aiment les jeux de piste et l’aventure. Le départ et l’arrivée se feront à l’Espace Alain-Poher. Rendez-vous dans la salle Coluche pour la remise des récompenses qui se fera après l’arrivée de tous les participants. Pour participer : Rien de plus simple ! Munissez vous d’un smartphone chargé et prenez avec vous si vous en avez un votre chargeur nomade, il pourrait vous être d’un grand secours. Rendez-vous samedi 16 septembre à l’Espace Alain-Poher à 15h pour prendre le départ avec vos instructions qui seront dans le journal « Le Matin » spécialement édité pour ce jeu et sur un Flashcode. Les gagnants seront récompensés lors d’un gouter à 17h en salle Coluche.

Espace Alain Poher 7 avenue Auguste Duru 94480 Ablon-sur-Seine Ablon-sur-Seine 94480 Val-de-Marne Île-de-France 01 45 97 53 11 http://www.ablon-sur-seine.fr Médiathèque Jacques-Prévert, espace de lecture

Salles d’activités et de réunions,

Salle de spectacle et de cinéma,

Forum pour les expositions, mini-concerts, réunions publiques,

Espace convivial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

