Mayenne L’Espace Alain Gerbault Espace alain gerbault Laval, 16 septembre 2023, Laval. L’Espace Alain Gerbault 16 et 17 septembre Espace alain gerbault Entrée libre Inauguré en 1993, l’espace Alain Gerbault rend hommage au navigateur qui fut le premier à réaliser le tour du monde en solitaire. À cet exploit sportif, le natif de Laval ajoute à l’époque une dimension humaniste en devenant l’ardent défenseur de la culture polynésienne menacée par les usages occidentaux. Espace alain gerbault 4, place des quatre docteurs Bucquet (Jardin de la Perrine), 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 56 81 49 http://www.laval.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 53 74 12 20 »}] Lieu de mémoire d’Alain Gerbault (1893-1941), au coeur des Jardins de la perrine, face au bateau-symbole de sa traversée de l’Atlantique en 1926. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

