Accès libre à la collection d’aéronefs (planeurs, avions, hélicoptères, autogires, nacelles de montgolfière, de dirigeable), de modèles réduits, maquettes et de moteurs d’avions exposés dans le musée et conservés dans le hangar des réserves. Les bénévoles restaurateurs accueillent le public dans les ateliers de restauration (menuiserie, entoilage et mécanique). Accès à l’exposition temporaire « A la découverte des biplans ». Les visiteurs peuvent monter à bord de deux avions. Afin de financer les restaurations, une aérobraderie sera organisée (vente d’objets aéronautique uniquement).

Espace Air Passion, Angers Loire Aéroport, 49140 Marcé
0241330410
http://www.musee-aviation-angers.fr
Espace Air Passion est un musée associatif, plus d'informations sur http://www.musee-aviation-angers.fr
parking gratuit

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Espace Air Passion /GPPA