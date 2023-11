Grand loto familial Espace Aiguebelle Donzère Catégories d’Évènement: Donzère

Drôme Grand loto familial Espace Aiguebelle Donzère, 12 novembre 2023, Donzère. Donzère,Drôme L’UNRPA de Donzère organise un grand loto familial. Gros lot : bons d’achat d’une valeur de 350 euros..

Espace Aiguebelle Parc d’activités de la Chocolaterie

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Donzère's UNRPA organizes a big family lottery. Grand prize: vouchers worth 350 euros. La UNRPA de Donzère organiza un gran sorteo familiar. El premio principal: vales por valor de 350 euros. Die UNRPA von Donzère organisiert ein großes Familienlotto. Hauptgewinn: Einkaufsgutscheine im Wert von 350 Euro.

