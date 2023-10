Loto du ROD Espace Aiguebelle Donzère, 11 novembre 2023, Donzère.

Donzère,Drôme

Organisé par le Rugby Olympique Donzérois, de nombreux lots à gagner : PlayStation 5, vélo électrique, bons d’achat Super U de 200 euros, télévision 4K et bien d’autres. .. Buvette et snacking sucré/salé sur place..

2023-11-11 14:30:00 fin : 2023-11-11 . .

Espace Aiguebelle Parc d’activités de la Chocolaterie

Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Organized by Rugby Olympique Donzérois, lots of prizes to be won: PlayStation 5, electric bike, Super U vouchers worth 200 euros, 4K TV and much more… Refreshment bar and sweet and savoury snacks on site.

Organizado por el Rugby Olympique Donzérois, habrá muchos premios: PlayStation 5, bicicleta eléctrica, vales de Super U por valor de 200 €, televisor 4K y mucho más… Bar y tentempiés dulces y salados in situ.

Organisiert vom Rugby Olympique Donzérois, zahlreiche Preise zu gewinnen: PlayStation 5, Elektrofahrrad, Super U Gutscheine über 200 Euro, 4K-Fernseher und vieles mehr … … Getränke und süße/salzige Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence