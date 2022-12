De l’art ou du cochon ! A quelle heure on ment ? Espace Agora Santes Santes Catégories d’évènement: Nord

Santes

De l’art ou du cochon ! A quelle heure on ment ? Espace Agora Santes, 14 janvier 2023, Santes. De l’art ou du cochon ! A quelle heure on ment ? Samedi 14 janvier 2023, 20h00 Espace Agora Santes

5€ sur place. Ouvert à tous. Ouverture des portes à 19h

Une comédie désopilante complètement déjantée ! Espace Agora Santes avenue des sports 59211 santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France Les comédiens répètent, tant bien que mal, une pièce qu’ils joueront demain soir, pour la première fois. Ils ne sont pas prêts et rien ne se passe comme prévu : Sandra est témoin d’un cambriolage, Arthur est victime d’une arnaque, Jacques déprime et la police débarque ! Commence alors une enquête qui va déclencher une succession de mensonges, quiproquos, délires, rebondissements… Forcément, toutes les conditions sont réunies pour que le fiasco soit au rendez-vous le soir de la première…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T20:00:00+01:00

2023-01-14T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Santes Autres Lieu Espace Agora Santes Adresse avenue des sports 59211 santes Ville Santes Age maximum 99 lieuville Espace Agora Santes Santes Departement Nord

Espace Agora Santes Santes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/santes/

De l’art ou du cochon ! A quelle heure on ment ? Espace Agora Santes 2023-01-14 was last modified: by De l’art ou du cochon ! A quelle heure on ment ? Espace Agora Santes Espace Agora Santes 14 janvier 2023 Espace Agora Santes Santes Santes

Santes Nord