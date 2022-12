Double jeu Espace Agora Santes Santes Catégories d’évènement: Nord

Double jeu Vendredi 13 janvier 2023, 20h00 Espace Agora Santes

Gratuit – Ouvert à tous.

Lulu débarque dans la chambre d'étudiant de son fils Antoine pour lui parler de sa relation avec sa mère… Malheureusement, Antoine n'est pas seul, il se retrouve à devoir cacher son copain et son homosexualité avec, en utilisant différentes stratégies…

