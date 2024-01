KARAOKAY LIVE ESPACE AGORA Santes, samedi 25 mai 2024.

Un karaoké, okay, mais accompagné par des musiciensen live!Le KaraOkay Live est composé du groupe Okay Monday(guitare, basse, batteries, choeurs) et présenté par PaprikaKinski qui s’occupe également de prendre les inscriptionset de rassurer les participant(e)s!Pour toutes les personnes habitées par le démon duKaraoké, celles qui aiment se la jouer cool sur scène avecdes morceaux chics… ou simplement hurler des plaisirscoupables à la face du monde comme si c’était la dernièrefois!

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

ESPACE AGORA AVENUE DES SPORTS 59211 Santes 59