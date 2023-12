JE M’APPELLE BASHIR LAZHAR ESPACE AGORA Santes, 2 février 2024, Santes.

L’histoire extraordinaire d’un homme ordinaire.Bashir Lazhar est embauché au pied levé comme professeur remplaçant dans une école primaire suite à un évènement tragique. À mesure qu’ils apprennent à se connaître, les élèves et le maître s’apprivoisent et s’entraident mutuellement.Car personne à l’école ne se doute que Bashir Lazhar a autant besoin de ses élèves qu’eux ont besoin de lui…Une pièce sous forme de mosaïque, qui parle à la fois de guerre et de taille-crayon, d’amour et d’enfance, de migration et de transmission, de justice et de dictée, d’enseignement et de cour de récréation. Une ode tout en douceur et en humour au courage qu’il faut pour vivre.

Tarif : 17.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-02-02 à 20:00

ESPACE AGORA AVENUE DES SPORTS 59211 Santes