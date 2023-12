NATASHA ST PIER – NATASHA ST PIER – THERESE TOURNEE ANNIVE ESPACE AGORA Santes Catégorie d’Évènement: Santes NATASHA ST PIER – NATASHA ST PIER – THERESE TOURNEE ANNIVE ESPACE AGORA Santes, 20 janvier 2024, Santes. À l’occasion du 150e anniversaire de Sainte Thérèse, ainsi que du centenaire de sa béatification, Natasha St-Pier décide de repartir en tournée “Thérèse”. Ce spectacle, joué pour la première fois en 2018, a déjà donné lieu à une tournée sold out dans plus de 150 églises. Avec ce concert piano-voix acoustique inédit, les poèmes de la Petite Thérèse (Vivre d’amour, Jeter des fleurs, Aimer c’est tout donner…) sont à nouveau au cœur de ce projet musical qui donne une visibilité nouvelle à ce trésor de la foi chrétienne.Durée : 1h15

Tarif : 34.80 – 34.80 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00
ESPACE AGORA
AVENUE DES SPORTS
59211 Santes

