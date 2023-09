ENTR’IMAGES • l’eau dans tous ses états Espace Agora Santes, 21 octobre 2023, Santes.

ENTR’IMAGES • l’eau dans tous ses états 21 – 29 octobre Espace Agora entrée libre

Du Samedi 21 octobre au dimanche 29 octobre.

Horaires : 15h – 19h sauf le lundi

La problématique de l’eau est un élément qui entre dans les consciences. Montrer le plus grand nombre de situations et leurs diversités. La Métropole Européenne de Lille a défini sur le territoire des Weppes 26 communes dites « gardiennes de l’eau ». Une exposition dédiée à l’eau dans le cadre de sa préservation sur le territoire des Weppes, « L’eau dans tous ses états » propose un large panorama de cette ressource précieuse, dévoile et met en scène cet élément exceptionnel et indispensable à la vie. À l’aide du support photographique, le visiteur est aussi amené à s’interroger sur diverses thématiques : les problèmes géopolitiques liés à l’eau, le droit à l’accès à l’eau potable, les difficultés de traitement des eaux usées, etc Autant d’outils pour prendre conscience que l’eau est un bien universel qu’il faut partager et préserver. »

Présentation sur grilles de 100 photos au format 40*60cm imprimées sur dibond et un diaporama projeté lors de l’exposition.

Espace Agora Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France

