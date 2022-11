Les Ateliers du Père Noël et sa patinoire Espace Agora Santes Catégories d’évènement: Nord

Entrée libre pour les ateliers et 3,50€ les 20 min de patinoire

Pendant 2 jours, les FETARDS vous proposent un marché de Noël et des animations pour enfants (atelier bois, manège, marionnettes, contes de Noël, boissons chaudes et restauration sur place…) Espace Agora Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France L’association « Les F.E.T.A.R.D.S. » organise cette année encore « Les Ateliers du Père Noël » à Santes. Quand ?

Vendredi 25 (patinoire uniquement)

Samedi 26 novembre de 14h à 19h

Dimanche 27 novembre de 10h à 19h

Petite restauration, vin chaud et chocolat chaud servis au bar ?

Entrée gratuite aux Ateliers du Père Noël

PATINOIRE

Les F.E.T.A.R.D.S. installent une patinoire à proximité de l’Espace Agora*.

Horaires de la patinoire :

Vendredi 25 novembre : 17h-21h

Samedi 26 novembre : 10h-19h

Dimanche 27 novembre : 10h-19h

Tarif : 3,5€ les 20 minutes

Location de patins incluse

*L’association se réserve le droit de ne pas installer la patinoire si les conditions météorologiques ne s’y prêtent pas.

