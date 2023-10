WEST RN – CIE ZAPOÏ Espace Agora Santes, 29 novembre 2019, Santes.

WEST RN – CIE ZAPOÏ Vendredi 29 novembre 2019, 14h15, 20h00 Espace Agora Représentation scolaire – réservation obligatoire / Séance scolaire offerte aux écoliers de la commune de Santes – Tarif 4 euros / Séance tout public offerte aux abonnés de l’Espace Agora – Tarif unique 5 euros

ESPACE AGORA – 14H15 & 20H

A partir de 9 ans

Mise en scène : Denis Bonnetier d’après un texte de filip forgeau

Univers graphique: Dominique Hennebaut

Interprétation: Marion Belot, Thaïs Trulio, Coline Fouilhé

Avec la voix de Eric Goulouzelle

Création musicale: USMAR

Création du dispositif vidéo: Christophe Loiseau

Scénographie: Denis Bonnetier

Recherches et animations vidéo: Lorraine Desserre, Arthur Valter, Maxime Hibon

Régie Florent Machefer et Yann Hendrix

WEST RN c’est presque un western, un road movie, une balade imaginaire dans les plaines sauvages de l’Ouest, une épopée étrange où la route empruntée par nos héroïnes les transformera en personnages de légendes.

C’est l’histoire de deux jeunes filles qui, on ne sait comment, se sont échouées dans le désert de l’Arizona à l’époque où tout était possible, le meilleur comme le pire. Elles feront face à une société effroyable où toutes les composantes sont placées sous l’hégémonie de « M », personnage sans scrupule à la tête d’un véritable empire. Avec leurs rêves et leur propre naïveté elles bousculeront cet empire jusqu’à sa chute et deviendront grâce à leur courage, les personnages de leur propre légende.

Le spectacle aborde la question de l’adolescence. Il nous invite, à travers l’histoire de ces deux jeunes filles, à saisir que la confrontation avec le monde des adultes est parfois violente et qu’il serait bon de ne pas oublier que l’imaginaire et la force de conviction de nos enfants doivent aussi nous inspirer.

Coproduction : Le Bateau feu Scène nationale Dunkerque, Le phénix scène nationale Valenciennes pôle européen de création, La Barcarolle EPCC Spectacle vivant Audomarois, Le Studio Théâtre de Stains.

Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-france et du FEAC (Ministère de la Culture et Ministère des Outre-Mer), du Conseil Régional hauts-de-france, de la Ville de Valenciennes et du Département de la Seine-Saint- Denis.

La Compagnie Zapoï est aussi soutenue par le Conseil départemental du nord et Valenciennes Métropole.

Représentation scolaire – réservation obligatoire

Séance scolaire offerte aux écoliers de la commune de Santes – Tarif 4 euros

Séance tout public offerte aux abonnés de l’Espace Agora – Tarif unique 5 euros

Réservations : agora@santes.fr / 03 20 07 75 14 (répondeur)

Espace Agora Avenue des Sports – 59211 Santes Santes 59211 Le Cornet Nord Hauts-de-France

2019-11-29T14:15:00+01:00 – 2019-11-29T15:15:00+01:00

2019-11-29T20:00:00+01:00 – 2019-11-29T21:00:00+01:00

