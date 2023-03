Les Inattendus de Maussane les Alpilles Espace AGORA Maussane-les-Alpilles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Les Inattendus de Maussane les Alpilles
Espace AGORA, 18 mai 2023, Maussane-les-Alpilles
2 Avenue de la gare
Parc Benjamin Priaulet
Maussane-les-Alpilles
Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône . Les Inattendus de Maussane c’est un spectacle artistique haut en couleur qui allie musique, théâtre, chants, conte, art de la rue et surtout l’Art de la fête !

Entièrement gratuit et ouvert aux petits et aux grands! Les Inattendus de Maussane



3 jours de festivités en entrée libre vous attendent, passionnés des Arts de la rue, n’hésitez plus, venez découvrir ou re découvrir ces artistes aux propositions artistiques qui sauront vous étonner. mairie-maussane-les-alpilles@wanadoo.fr Espace AGORA 2 Avenue de la gare Maussane-les-Alpilles

