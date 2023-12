Marché de Noël Espace Agora Boulazac Isle Manoire, 1 décembre 2023, Boulazac Isle Manoire.

Boulazac Isle Manoire,Dordogne

Samedi 9 Décembre

Marché de Noël

Pour sa 11ème édition le Marché de Noël de Boulazac-Isle-Manoire vous accueille pour une journée placée sous le signe de la convivialité .

Au total ce sont près de cinquante intervenants qui vous attendent dont 40 exposants : artisants, associations ou particuliers pour composer le marché.

Sébastien Galtier, créateur de jeux en bois, présentera, en plus de ses jeux, en atelier d’assemblage d’un petit meuble en plus de ses jeux, un atelier d’assemblage d’un petit meuble en bois. Pour une participation de 5€, repartez avec un petit banc monté par vos soins.

Le Conseil Municipal des Jeunes et le Service Enfance – Jeunesse organisent cette année le fameux Atelier du Père Noël.

Au programme loisirs créatifs pour les enfants, jeux de constructions, jeux de société, création de décorations de Noël, atelier d’écriture de sa lettre au Père Noël ..

Espace Agora

Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, December 9th

Christmas Market

For its 11th edition, the Boulazac-Isle-Manoire Christmas Market welcomes you for a day of conviviality.

A total of almost fifty participants are waiting for you, including 40 exhibitors: craftsmen, associations and private individuals to make up the market.

Sébastien Galtier, creator of wooden games, will be presenting, in addition to his games, a workshop for assembling a small piece of furniture in addition to his games, a workshop for assembling a small piece of furniture in wood. For a participation fee of 5? you can take home a bench you’ve assembled yourself.

The Conseil Municipal des Jeunes and the Service Enfance – Jeunesse are organizing this year’s famous Santa Claus Workshop.

On the program: creative leisure activities for children, construction games, board games, creation of Christmas decorations, and a letter-writing workshop for Santa Claus.

Sábado 9 de diciembre

Mercado navideño

En su undécima edición, el Mercado de Navidad de Boulazac-Isle-Manoire le da la bienvenida para una jornada de diversión y convivencia.

En total, encontrará cerca de cincuenta participantes, entre ellos 40 expositores: artesanos, asociaciones y particulares.

Sébastien Galtier, creador de juegos de madera, presentará, además de sus juegos, un taller de montaje de un pequeño mueble de madera. Por un precio de 5? podrás llevarte a casa un banco montado por ti mismo.

Este año, el Consejo Municipal de la Juventud y el Servicio de Infancia y Juventud organizan el famoso Taller de Papá Noel.

El programa incluye actividades creativas para niños, juegos de construcción, juegos de mesa, adornos navideños y un taller para escribir una carta a Papá Noel.

Samstag, 9. Dezember

Weihnachtsmarkt

Ausgabe des Weihnachtsmarkts von Boulazac-Isle-Manoire empfängt Sie zu einem Tag im Zeichen der Geselligkeit.

Insgesamt erwarten Sie fast fünfzig Akteure, darunter 40 Aussteller: Kunsthandwerker, Vereine oder Privatpersonen, die den Markt zusammenstellen.

Sébastien Galtier, der Holzspiele herstellt, wird neben seinen Spielen auch einen Workshop für den Zusammenbau eines kleinen Möbelstücks anbieten. Für eine Teilnahmegebühr von 5 Euro können Sie eine kleine, von Ihnen selbst zusammengebaute Bank mit nach Hause nehmen.

Der Jugendstadtrat und die Kinder- und Jugendabteilung organisieren dieses Jahr die berühmte Werkstatt des Weihnachtsmannes.

Auf dem Programm stehen kreative Freizeitaktivitäten für Kinder, Konstruktionsspiele, Gesellschaftsspiele, Weihnachtsdekorationen und ein Workshop zum Schreiben eines Briefes an den Weihnachtsmann.

