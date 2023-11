Des rêves à réaliser pour demain Espace Agora Beaugency, 13 décembre 2023, Beaugency.

Des rêves à réaliser pour demain Mercredi 13 décembre, 15h00 Espace Agora Entrée libre

Grâce à un totem artistique réalisé par Andy Kraft et des habitant·es, l’équipe des fous de bassan ! et du Lab’O des possibles est allée arpenter sorties d’école, marché, Agora, lycée, etc. pour récolter des rêves quant au cadre de vie des habitant·es et leurs rêves d’idéal.

Des saynètes de théâtre-forum réalisées à partir de ces « rêves » permettent de mettre en problématiques les participations des habitant·es et de les présenter à d’autres habitant·es et aux élu·es. Le principe du théâtre-forum est de stopper la représentation au moment où la problématique se fait la plus aigüe et de demander aux « SpectActeurs » de venir jouer la fin de la scène pour trouver des solutions réalisables… Une façon de mettre en perspective la complémentarité entre élu·es et citoyen·es et d’initier des actions.

Ces saynètes sont présentées à l’occasion de la Fête de LEON (fête d’hiver) coordonnée par le Lab’O des possibles, centre social de Beaugency.

Espace Agora 59 avenue de Vendôme, Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

théâtre forum participation