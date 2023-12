Fête de Léon Espace AGORA Beaugency, 13 décembre 2023 14:00, Beaugency.

Fête de Léon Mercredi 13 décembre, 15h00 Espace AGORA

Venez partager un après-midi festif, convivial et solidaire.

Mercredi 13 décembre de 15h à 17h à l’espace Agora.

Dans un décor magique, venez rêvez ensemble, chanter, lire, jouer, construire…

Avec la participation des services de la villes, Abrapa, Clic relais entour’âge, Ateliers LigéteRiens, Val de Lire, Valimage, les Fous de Bassan !, Le CHAT, Festival Son et Lumières, Chorale SING, jumelage Hiltrup Beaugency, Secours Catholique, Ecole de Catch Loiretaine, AMAP Terre de Loire, l’Embouchure, Jeunes sapeurs-pompiers de Beaugency, Douces et Sauvages, Vanessa Henry Naturopathe, LanaturodeLinda, Michel Aubry photographe, Domi de Beaugency Photographe.

Vous pouvez aussi participer en apportant des gâteaux, une boisson, une décoration.

Espace AGORA 59, avenue de Vendôme Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « centresocial@ville-beaugency.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238449770 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0799299881 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

2023-12-13T15:00:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

fête partage

fr