Cinéma Espace AGAPIT – « 5 Hectares » Espace Agapit Saint-Maixent-l’École, 5 février 2024, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-05 20:30:00

fin : 2024-02-05

De Emilie Deleuze

Avec Lambert Wilson, Marina Hands, Laurent Poitrenaux

Qu’est-ce qui conduit un homme établi à mettre en péril son confort, sa carrière et son couple ? La passion, d’autant plus brûlante qu’elle est tardive, pour cinq hectares de terre limousine. Mais la terre se mérite, surtout quand on vient de la ville. Voilà Franck précipité dans la quête du Graal. Il lui faut un tracteur..

Espace Agapit Place Denfert-Rochereau

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



