Cinéma Espace AGAPIT – « Les mots de Taj » Espace Agapit Saint-Maixent-l’École, 29 janvier 2024, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-29 20:30:00

fin : 2024-01-29

De Dominique Choisy

Avec Tajamul Faqiri-Choisy

A 14 ans, Tajamul a fui l’Afghanistan pour venir jusqu’en France. Six ans plus tard, il a voulu refaire le voyage mais à rebours, d’Amiens jusqu’à Kaboul, pour raconter et montrer ce qu’il a vécu pendant le trajet qui a fait de lui un réfugié ; des mots pour celles et ceux qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus parler. Les Mots de Taj est certainement un témoignage, mais c’est aussi le portrait d’un jeune homme d’aujourd’hui, en qui résonne le fracas du chaos du monde..

De Dominique Choisy

Avec Tajamul Faqiri-Choisy

A 14 ans, Tajamul a fui l’Afghanistan pour venir jusqu’en France. Six ans plus tard, il a voulu refaire le voyage mais à rebours, d’Amiens jusqu’à Kaboul, pour raconter et montrer ce qu’il a vécu pendant le trajet qui a fait de lui un réfugié ; des mots pour celles et ceux qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus parler. Les Mots de Taj est certainement un témoignage, mais c’est aussi le portrait d’un jeune homme d’aujourd’hui, en qui résonne le fracas du chaos du monde.

De Dominique Choisy

Avec Tajamul Faqiri-Choisy

A 14 ans, Tajamul a fui l’Afghanistan pour venir jusqu’en France. Six ans plus tard, il a voulu refaire le voyage mais à rebours, d’Amiens jusqu’à Kaboul, pour raconter et montrer ce qu’il a vécu pendant le trajet qui a fait de lui un réfugié ; des mots pour celles et ceux qui ne peuvent pas, qui ne peuvent plus parler. Les Mots de Taj est certainement un témoignage, mais c’est aussi le portrait d’un jeune homme d’aujourd’hui, en qui résonne le fracas du chaos du monde.

EUR.

Espace Agapit Place Denfert-Rochereau

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Haut Val De Sèvre