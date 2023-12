Semaine Jazz(s) – Film Whiplash Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 20:30:00

fin : 2024-01-23 Séance de cinéma dans le cadre de la Semaine Jazz(s) De Damien Chazelle

Avec Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement….

Espace Agapit Place Denfert-Rochereau

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

