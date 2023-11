Cinéma Espace AGAPIT – « Monsieur, Le Maire » Espace Agapit Saint-Maixent-l’École, 18 décembre 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

De Karine Blanc, Michel Tavares

Avec Clovis Cornillac, Eye Haïdara, Laurence Côte

Maire d’un petit village de montagne au pied du Mont-Blanc, Paul Barral se bat pour maintenir les commerces et préserver l’école d’une fermeture annoncée. Alors qu’il cherche désespérément comment attirer de nouvelles familles, l’arrivée de mères célibataires en situation difficile dont Joe-Lynn, chanteuse au franc-parler et ses deux enfants, va vite faire des étincelles dans ce village paisible. Non sans détermination, Monsieur Le Maire a peut-être trouvé là, une solution inédite pour ramener de la vie dans un territoire à l’abandon….

2023-12-18 fin : 2023-12-18 . EUR.

Espace Agapit Place Denfert-Rochereau

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



By Karine Blanc, Michel Tavares

With Clovis Cornillac, Eye Haïdara, Laurence Côte

As mayor of a small mountain village at the foot of Mont Blanc, Paul Barral fights to keep the shops open and the school from closing. While he desperately tries to attract new families, the arrival of single mothers in difficult circumstances, including outspoken singer Joe-Lynn and her two children, quickly sets off sparks in this peaceful village. Not without determination, Monsieur Le Maire may have found an unprecedented solution to bring life back to a neglected area…

Por Karine Blanc, Michel Tavares

Con Clovis Cornillac, Eye Haïdara, Laurence Côte

Como alcalde de un pequeño pueblo de montaña a los pies del Mont Blanc, Paul Barral lucha por mantener abiertas las tiendas y salvar la escuela del cierre. Mientras intenta desesperadamente atraer a nuevas familias, la llegada de madres solteras en situación difícil, entre ellas Joe-Lynn, una cantante sin pelos en la lengua y sus dos hijos, no tarda en incendiar el tranquilo pueblo. No sin determinación, Monsieur Le Maire puede haber encontrado una solución sin precedentes para devolver la vida a una zona abandonada…

Von Karine Blanc, Michel Tavares

Mit Clovis Cornillac, Eye Haïdara, Laurence Côte

Paul Barral ist Bürgermeister eines kleinen Bergdorfes am Fuße des Mont Blanc. Er kämpft darum, die Geschäfte zu erhalten und die Schule vor der angekündigten Schließung zu bewahren. Während er verzweifelt versucht, neue Familien anzulocken, sorgt die Ankunft von alleinerziehenden Müttern in schwierigen Situationen, darunter die freimütige Sängerin Joe-Lynn und ihre beiden Kinder, für Aufregung in dem friedlichen Dorf. Der Bürgermeister ist entschlossen, eine neue Lösung zu finden, um wieder Leben in die verwahrloste Gegend zu bringen…

