FESTIVAL TRAVERSE! Les mangeurs de mots Espace AGAPIT Saint-Maixent-l’École, 7 juillet 2023, Saint-Maixent-l'École.

Saint-Maixent-l’École,Deux-Sèvres

Vendredi 7 Juillet à 19h à Saint-Maixent-l’Ecole, Espace Agapit.

Les Mangeurs de mots – Cie Parolata Sung :

Des Mots qui se mangent en musique : Dans une ville étrange, on achète les mots pour pouvoir parler. Philléas aimerait dire tant de choses, mais il n’a pas d’argent. Alors, il erre à travers les rues de la ville, à la recherche du mot juste. Ce spectacle poétique et musical met la lumière sur le goût des mots, leurs saveurs, leurs musiques, leur poésie.

Dès 8 ans / Tarif : 6 € / 4 €.

Espace AGAPIT place denfert rochereau

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Friday, July 7, 7pm, Saint-Maixent-l’Ecole, Espace Agapit.

Les Mangeurs de mots – Cie Parolata Sung :

Des Mots qui se mangent en musique : In a strange city, people buy words to be able to speak. Philléas would like to say so many things, but he has no money. So he wanders the city streets in search of the right word. This poetic and musical show sheds light on the taste of words, their flavors, their music and their poetry.

From 8 years / Price: 6 ? / 4 ?

Viernes 7 de julio a las 19.00 horas en Saint-Maixent-l’Ecole, Espace Agapit.

Les Mangeurs de mots – Cie Parolata Sung :

Palabras que se comen con música: En una ciudad extraña, la gente compra palabras para poder hablar. A Philléas le gustaría decir muchas cosas, pero no tiene dinero. Así que vaga por las calles de la ciudad buscando la palabra adecuada. Este espectáculo poético y musical arroja luz sobre el gusto de las palabras, sus sabores, su música y su poesía.

A partir de 8 años / Precio: 6€ / 4€

Freitag, den 7. Juli um 19 Uhr in Saint-Maixent-l’Ecole, Espace Agapit.

Les Mangeurs de mots – Cie Parolata Sung :

Des Mots qui se mangent en musique: In einer seltsamen Stadt kauft man Wörter, um sprechen zu können. Philléas würde gerne so viele Dinge sagen, aber er hat kein Geld. Also irrt er auf der Suche nach dem richtigen Wort durch die Straßen der Stadt. Diese poetische und musikalische Aufführung beleuchtet den Geschmack von Wörtern, ihren Geschmack, ihre Musik und ihre Poesie.

Ab 8 Jahren / Preis: 6 ? / 4 ?

