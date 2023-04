don de sang Espace Agapé Montaigu-Vendée Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée

Vendée

don de sang Espace Agapé, 27 avril 2023, Montaigu-Vendée. don de sang Jeudi 27 avril, 15h30 Espace Agapé sur rendez-vous Don de sang le jeudi 27 Avril de 15h30 à 19h30, espace Agapé, rue du stade la Guyonnière Montaigu Vendée Espace Agapé Rue du Stade – La Guyonnière, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée 85600 La Guyonnière Vendée Pays de la Loire 02 51 41 71 58 [{« type »: « link », « value »: « http://dondesang.efs.sante.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-27T15:30:00+02:00 – 2023-04-27T19:30:00+02:00

2023-04-27T15:30:00+02:00 – 2023-04-27T19:30:00+02:00 Etablissement français du sang

Détails Catégories d’Évènement: Montaigu-Vendée, Vendée Autres Lieu Espace Agapé Adresse Rue du Stade - La Guyonnière, 85600 Montaigu-Vendée Ville Montaigu-Vendée Departement Vendée Lieu Ville Espace Agapé Montaigu-Vendée

Espace Agapé Montaigu-Vendée Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaigu-vendee/

don de sang Espace Agapé 2023-04-27 was last modified: by don de sang Espace Agapé Espace Agapé 27 avril 2023 Espace Agapé Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée

Montaigu-Vendée Vendée