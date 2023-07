Divine Usine – Chaos Espace accueil jeunes La Maurelle La Seyne-sur-Mer, 31 juillet 2023, La Seyne-sur-Mer.

Chaos est un projet de spectacle né il y a un an entre les artistes Stéphanie Slimani et Benoît Olive (Ils ont déjà créé en semble les spectacles « Il me reste moi » et « La Métamorphose »). L’objectif du projet via été culturel est d’avancer sur l’écriture et la dramaturgie de la création, nourris aussi par le regard du groupe d’adolescents via les ateliers. Killian Chapput sera l’un des comédiens-danseur de la prochaine création qui devrait voir le jour en 2025.

Espace accueil jeunes La Maurelle La Seyne sur mer La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T09:00:00+02:00 – 2023-07-31T12:00:00+02:00

2023-08-11T09:00:00+02:00 – 2023-08-11T12:00:00+02:00

